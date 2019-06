Business news: Brasile, norvegese Equinor acquista quota in campo petrolifero pre-sal

- La compagnia petrolifera norvegese Equinor ha annunciato di aver completato l'acquisto del 10 per cento delle quote relative ai campi di esplorazione BM-S-8 "Carcarà" nel bacino pre-sal di Santos, detenute attualmente della compagnia petrolifera brasiliana Barra Energia. L'acquisizione, costata 379 milioni di dollari, rappresenta uno dei maggiori investimenti della Equinor ed è un passo importante nei piani strategici della società nord europea in Brasile. (Res)