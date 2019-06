Business news: Ecuador, banca centrale rivede al ribasso stime di crescita per il 2019

- La banca centrale dell’Ecuador ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2019, portandole allo 0,2 per cento rispetto all’1,4 per cento previsto a febbraio. Secondo José Hidalgo, direttore della Corporazione di studi per lo sviluppo (Cordes) il dato deriva dall’intenzione del governo di ridurre le spese in beni e servizi per soddisfare le richieste avanzate dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel quadro dell’accordo di credito concesso al paese. Tra i settori che cresceranno meno ci sono quello dell’amministrazione pubblica (-12,2 per cento) e della raffinazione petrolifera (-9,8). (Res)