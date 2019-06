Business news: Uruguay, attività economica in calo dello 0,2 per cento nel primo trimestre

- L'attività economica in Uruguay è diminuita dello 0,2 per cento nel primo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo afferma l'ultimo rilevamento della Banca centrale (Bcu) nel quale si osserva che rispetto al trimestre precedente il prodotto interno lordo (Pil) risulta invariato. Sempre in termini interannuali, il documento della Bcu segnala in particolare un rendimento negativo dei settori del commercio e del turismo (-6,9 per cento), della costruzione (-3 per cento) e delle industrie manifatturiere (-2,5 per cento), solo parzialmente bilanciato dalla performance positiva dei settori del trasporto, dello stoccaggio, delle comunicazioni e soprattutto dei servizi, con i settori di luce, gas e acqua che registrano un +21 per cento. (Res)