Business news: Cile, Fmi, necessario accelerare su riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ritiene "cruciale" che il governo cileno di Sebastian Pinera raggiunga presto un accordo con l'opposizione sui progetti di riforma fiscale, del lavoro e delle pensioni. "Il lungo processo legislativo -ancora in corso- per l'approvazione di queste riforme" secondo l'Fmi ha infatti "contribuito all'incertezza della politica interna compromettendo la fiducia e le decisioni di investimento", si legge in una nota rilasciata oggi dall'organismo multilaterale al termine di una missione tecnica. L'organismo con sede a Washington afferma che "la decelerazione dell'attività economica dall'inizio del 2019 è stata più forte del previsto" e che il "Prodotto interno lordo è cresciuto solo dell'1,6 per cento nel primo trimestre, trainato da una contrazione dell'attività mineraria e delle esportazioni complessive". Il rallentamento della crescita e "l'accresciuta incertezza globale" rendono necessario, secondo l'Fmi, "raggiungere un ampio accordo sulle riforme politiche, in modo da sostenere la fiducia interna". (Res)