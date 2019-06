Business news: Brasile, Petrobras affitta piattaforma galleggiante della società giapponese Modec

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha firmato questa settimana un contratto con il gruppo giapponese Modec per il noleggio della piattaforma galleggiante "Buzios V" che, secondo quanto riferisce la società, sarà installata nel bacino di petrolio pre-sal di Santos a circa 180 chilometri dalla costa brasiliana e utilizzata per l'estrazione di petrolio e gas a 1.900 metri di profondità. Lo riferisce il portale "Petronoticias". La piattaforma sarà gestita dai tecnici della società giapponese e noleggiata per un periodo di 21 anni. La piattaforma "Buzios V" sarà collegata a un massimo di 15 pozzi e avrà la capacità di trattare fino a 150.000 barili di petrolio al giorno e 6 milioni di metri cubi al giorno di gas naturale. (Res)