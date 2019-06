Olimpiadi 2026: Fontana a Losanna, presenza Conte e vicinanza Salvini ottimi presupposti

- "Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Losanna, alla vigilia del voto che decreterà chi organizzerà le Olimpiadi invernali 2026. "Dal momento in cui il Governo ha dato la sua disponibilità e il pieno sostegno alla nostra candidatura - ha aggiunto il governatore Fontana, facendo riferimento ai costanti contatti con il vicepremier Matteo Salvini e all'arrivo domani a Losanna del premier Giuseppe Conte - si è capito che tutto il Paese è con noi. Un elemento importante in vista di domani. Una vicinanza confermata anche dai sondaggi effettuati tra i nostri connazionali: più dell'80% degli italiani vuole le Olimpiadi. Incrociamo le dita e, con il solito moderato ottimismo, attendiamo il verdetto finale". (com)