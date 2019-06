Roma: Mancini (Pd), primarie per scelta sindaco entro prossima primavera

- "Preparare per tempo le elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco a Roma e costruire una coalizione di centrosinistra che da subito sia opposizione di proposta alla fase terminale della giunta Raggi e rappresenti un'alternativa credibile al rischio di consegnare a Salvini la città". Lo ha detto, riferisce una nota, il deputato del Partito democratico, Claudio Mancini a margine della Festa de l'Unità del Pd del Municipio XII a Monteverde. "Le primarie - ha continuato Mancini - sono utili se, come negli Stati Uniti, si svolgono con largo anticipo, così da consentire di ricomporre l'unità e di selezionare la migliore candidatura tra le tante che si fanno avanti. A Roma propongo che le primarie si svolgano nella primavera 2020 sulla base di una comune base programmatica che la coalizione dovrebbe definire da settembre. Non saremo mai pronti se non cominciamo a prepararci", ha concluso Mancini. (Com)