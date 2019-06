Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- L’assessore al Bilancio e patrimonio della Regione Lazio, Alessandra Sartore e l’assessore all’Urbanistica della Regione Lazio,Massimiliano Valeriani partecipano alla conferenza stampa “Verso la realizzazione della Centralità Urbana Santa Maria della Pietà”. Partecipano il sindaco di Roma e sindaco della Città Metropolitana, Virginia Raggi, l’assessore all'Urbanistica di Roma, Luca Montuori, il presidente del XIV Municipio Alfredo Campagna e il direttore generale Asl Roma 1, Angelo Tanese.Auditorium Parco della Musica (ore 12)- L’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa al convegno sulla fatturazione elettronica dal titolo: ‘Obbligo di ordine elettronico via Nso’.Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 10)- L’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa alla Festa del Volontario.Ospedale San Giovanni ‘Sala Folchi’, piazza San Giovanni in Laterano (ore 15) (segue)(Rer)