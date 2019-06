Rocca di Papa: funerali Emanuele Crestini giovedì al parco della Pompa. Comune su pagina Fb "sindaco avrebbe voluto così"

- "La famiglia del sindaco Emanuele Crestini e l’amministrazione comunale, hanno individuato il sito in cui si celebreranno i funerali del primo cittadino: il parco della Pompa, in località Campi d’Annibale. Tale decisione è stata presa sia per motivazioni logistiche, sia per espressa volontà di svolgere le esequie a Rocca di Papa in modo tale da consentire a tutta la cittadinanza di partecipare, come il sindaco avrebbe voluto. In queste ore si sta già lavorando per l’allestimento dei luoghi in collaborazione con Roma Capitale, per mettere in campo tutte le misure necessarie inerenti la sicurezza di ordine pubblico. Le esequie si svolgeranno presumibilmente in data giovedì 27 giugno 2019, alle ore 16,30. Non appena possibile, verrà diramata una comunicazione ufficiale riportante tutte le informazioni e i dettagli riguardanti la cerimonia funebre". È quanto si legge sulla pagina Facebook del comune di Rocca di Papa. (Rer)