Business news:Cile, presidente Pinera presenta piano di rilancio dell'economia, investimenti per 4 miliardi di dollari su opere pubbliche

- Il presidente del Cile Sebastian Pinera ha annunciato "un potente piano di rilancio economico" per riattivare la crescita a fronte del deciso rallentamento registrato negli ultimi mesi. Lo ha fatto nel corso della cerimonia di insediamento di sei nuovi ministri nominati la settimana scorsa nel quadro di un ampio rimpasto del gabinetto, volto proprio a conferire un maggiore dinamismo dell'esecutivo. "Si tratta di un potente piano di rilancio economico che ci permetterà di rafforzare la capacità di crescita del nostro paese", ha dichiarato Pinera, che ha quindi annunciato "investimenti per 4 miliardi di dollari in opere pubbliche" e per "2,7 miliardi nel settore dell'energia". Grazie a questi investimenti e ad altre iniziative anche a livello normativo Pinera punta a "duplicare la capacità di crescita, creare oltre 600 mila posti di lavoro e 400 mila nuove aziende", oltre a "rafforzare gli equilibri macroeconomici e la sostenibilità della crescita". (Res)