Colombia: presidente Duque, processo di pace è "fragile" ma andremo avanti

- Il processo di pace che la Colombia affronta al suo interno è "fragile", ma il governo di Bogotà è risoluto ad andare avanti su questa strada. Lo ha dichiarato il presidente colombiano Ivan Duque in un'intervista rilasciata a "Europa Press". "Vogliamo che coloro che abbandonano la violenza entrino con successo nella legalità", ha detto Duque, riconoscendo che gli accordi stretti dal governo con gli ex combattenti delle Forze armate rivoluzionarie colombiane (Farc) sono "fragili", ma affermando al contempo che sono stati fatti "progressi" nel "processo di reintegrazione" degli ex combattenti alla vita civile. Il presidente ha ribadito che il governo è determinato a proseguire in questo senso e detto che dal suo arrivo al potere, nell'agosto del 2018, gli omicidi di leader sociali sono diminuiti. Ha infine ribadito la sua posizione per una "tolleranza zero" nei confronti di chi opera violazioni dei diritti umani. Il capo dello Stato ha concluso un tour europeo che lo ha portato in Gran Bretagna, Francia e Svizzera. (segue) (Mec)