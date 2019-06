Colombia: presidente Duque, processo di pace è "fragile" ma andremo avanti (2)

- Venerdì è stata tuttavia assassinato un altro leader sociale. L'attivista colombiana María del Pilar Hurtado Montaño è stata uccisa a Tierralta, nel dipartimento settentrionale di Cordoba. Lo riferiscono i media colombiani, precisando che la vittima è stata uccisa ieri davanti al figlio di nove anni da individui armati a bordo di una motocicletta. La vicepresidente colombiana Marta Lucía Ramírez ha dichiarato su Twitter di essere "commossa e indignata dall'omicidio di María del Pilar Hurtado e dal dolore straziante di suo figlio". Indagini saranno avviate "con tutti i mezzi disponibili" affinché "non ci sia impunità", ha aggiunto Ramirez. Secondo i media locali, un riferimento all'attività della leader sociale è apparso di recente nell'area del Clan del Golfo, il principale gruppo criminale del paese dedicata al narcotraffico. Secondo l’informativa annuale dell’Ong Programa Somos Defensores, diffusa lo scorso 23 aprile, nel 2018 in Colombia sono stati uccisi 155 difensori dei diritti umani, in aumento del 46,2 per cento rispetto al 2017. (segue) (Mec)