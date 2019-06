Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIELectio Magistralis del ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti sulle prospettive dell'Università italiana nel contesto Europeo: 'Università e Ricerca: l'Italia e l'Europa del futuro'.Università eCampus, via Isimbardi, 10 - Novedrate/CO (ore 10.00)Conferenza stampa di presentazione del Festival Internazionale SEIF dedicato al tema della salvaguardia del mare che avrà luogo all'Isola d'Elba - a Marciana Marina - dal 28 al 30 giugno.IULM - Aula Seminari - VI piano, Via Carlo Bo 1 (ore 10.00)Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipa VII edizione del Premio Giorgio Ambrosoli, in occasione del quarantennale dell’omicidio di Giorgio AmbrosoliPiccolo Teatro - sala Grassi, via Rovello, 2 (ore 17.00)Secondo appuntamento di “Vox in the city”, promosso da MM spa. Partecipa Stefano Bartezzaghi.Centrale dell’Acqua, piazza Diocleziano 5 (ore 18.30)Incontro “Il grande anticipatore - 1979-2019 40 anni dal progetto di ‘grande riforma’ lanciato da Bettino Craxi”, promosso da Fondazione Craxi, Centro studi Saragat e l’Opinione.Corso di porta Vigentina 19 (ore 18.30)MONZACerimonia di consegna delle massime benemerenze cittadine in occasione della giornata che celebra il Santo Patrono di Monza, S. Giovanni. Partecipa il sindaco Dario Allevi.Piazza Roma, sotto i portici dell’Arengario, (ore 12.00) (Rem)