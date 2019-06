Business news: Brasile, Rosneft ottiene licenza per attività esplorative nel bacino di Solimoes

- La compagnia energetica russa Rosneft ha ottenuto la licenza per condurre attività di esplorazione ed estrazione di gas nel bacino di Solimoes, situato nello Stato brasiliano di Amazonas. È quanto riferito da una nota di Rosneft. "Il governo dello Stato brasiliano di Amazonas ha assegnato uno status prioritario al progetto di Rosneft nel bacino di Solimoes. Secondo la lettera di intenti firmata tra Rosneft Brasil (una controllata al 100 per cento di Rosneft) e il governo dello Stato brasiliano, le autorità regionali forniranno tutte le condizioni per garantire l'attuazione del progetto Rosneft", si legge nella nota. La società ha specificato che le condizioni in questione includono incentivi fiscali per il progetto, assistenza per la costruzione dell'infrastruttura necessaria e le relative licenze ambientali. Secondo Rosneft, il progetto Solimoes è di vitale importanza per le attività di esplorazione della sua controllata brasiliana. Rosneft Brasil ha iniziato la perforazione del suo primo pozzo esplorativo nel bacino di Solimoes nel febbraio del 2017. Complessivamente la società possiede la licenza per 13 aree che, secondo le stime di DeGolyer and MacNaughton (società di consulenza petrolifera), contengono 60 miliardi di metri cubi di risorse di gas naturale. (Res)