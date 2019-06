Business news: Brasile, tribunale accetta richiesta di fallimento Odebrecht, più tempo per saldare i debiti

- Il giudice della prima sezione fallimentare del tribunale dello stato di San Paolo, Joao Rodrigues de Oliveira Filho, ha accettato la richiesta della società di costruzioni brasiliana Odebrecht di dichiarare fallimento. La società, travolta in numerosi scandali di corruzione in una dozzina di paesi della regione, ritiene che la decisione di dichiarare il fallimento sia in questa fase la misura più appropriata per completare il processo di ristrutturazione finanziaria in modo "coordinato, sicuro, trasparente e organizzato". In questo modo, infatti, la società da un lato garantisce il pagamento dei debiti a tutti i creditori, dall'altro proteggendosi da azioni legali e pignoramenti, riesce a rimanere operativa e in grado di dare continuità alle proprie attività, evitando il collasso. (Res)