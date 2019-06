Business news. Argentina, inflazione, prezzi del paniere di base al +2,9 per cento a maggio

- I prezzi del paniere di base (Pb) con il quale si misura il livello di povertà in Argentina sono aumentati del 2,9 per cento a maggio rispetto al mese precedente, mentre il prezzo del paniere alimentare di base (Pab), con il quale si misura il livello di indigenza, ha registrato nello stesso mese un incremento del 2 per cento. In questo modo, segnala l'Istituto nazionale di statistica (Indec), una famiglia tipo composta da genitori e due figli, ha bisogno dell'equivalente di 623 euro circa (30.337 pesos) per non cadere sotto la linea di povertà, e di 250 euro (12.100 pesos) per non essere considerata indigente. Da tenere conto che attualmente il salario minimo fissato dal governo, di poco superiore ai 260 euro, è appena sufficiente quindi per rimanere appena al di sopra della linea di indigenza. (Res)