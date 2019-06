India: autorità respingono rapporto Usa su mancato rispetto minoranze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto di Washington si concentra sull'esame degli attacchi alle minoranze religiose durante il 2018. "Gli attacchi dei gruppi estremisti violenti indù contro le comunità minoritarie, in particolare i musulmani, sono continuati durante tutto l'anno", segnala il rapporto. Le autorità di Nuova Delhi hanno contestato l'ingerenza statunitense in questioni interne, affermando di non vedere "alcun diritto da parte di un'entità straniera di pronunciarsi sullo stato dei diritti costituzionali dei nostri cittadini", e ribadito che la costituzione indiana garantisce i diritti fondamentali e la libertà religiosa di tutti i cittadini, compresi quelli delle sue minoranze. I musulmani costituiscono il 14 per cento degli 1,3 miliardi di persone che vivono in India. (Inn)