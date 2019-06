Colombia: partito Farc denuncia "omicidio" di 133 ex combattenti

- Il Consiglio nazionale dei Comuni, massima autorità del partito delle ex Forze alternative rivoluzionarie colombiane (Farc), ha denunciato "l'omicidio" di oltre 133 ex guerriglieri, e lo ha definito "una chiara" violazione dell'accordo di pace stretto con il governo di Bogotà. In una dichiarazione ufficiale redatta al termine di una riunione di emergenza convocata per "analizzare la grave situazione di sicurezza che colpisce l'intera militanza", il gruppo ha affermato che i nuovi decessi si aggiungono agli "oltre 600 connazionali uccisi per il loro ruolo di guida nella comunità". "Questi omicidi sistematici costituiscono una chiara violazione dell'accordo finale per la costruzione di una pace stabile e duratura", hanno proseguito, attribuendo la "chiara responsabilità" di questi atti a "Stato e governo, che sono costituzionalmente obbligati a garantire la vita e sicurezza di tutti i colombiani, inclusi i leader dell'accordo per una pace sociale". Le Farc hanno definito "inaccettabili" le spiegazioni ricevute fino a questo momento dal governo, e hanno criticato i rapporti pubblicati dalla Procura colombiana, considerando che questi "presentano cifre fredde su presunti responsabili, senza che vi sia un chiaro impegno da parte dello Stato a garantire la vita di tutti i colombiani, né l'intenzione di attuare politiche, meccanismi e misure concordate nell'ambito del Piano integrale di sicurezza per l'esercizio della politica".(Mec)