Roma: papa Francesco a Casal Bertone, "nel mondo si cerca di aumentare guadagni, ma dare è il verbo di Gesù"

- "Nel mondo sempre si cerca di aumentare i guadagni, di far lievitare i fatturati. Sì, ma qual è il fine? Il dare o l'avere? Il condividere o l'accumulare? L'economia del Vangelo moltiplica condividendo, nutre distribuendo, non soddisfa la voracità di pochi. Non avere, ma dare è il verbo di Gesù". Lo ha detto Papa Francesco, durante l'omelia nella messa celebrata sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Consolatrice, nel quartiere di Casal Bertone a Roma, in occasione del Corpus Domini.(xcol2)