Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé parteciperà alla presentazione del cortometraggio del regista Beppe Tufarulo “Baradar”.Palazzo Marino - sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 21.00)REGIONESeminario “Il lavoro che include-Problemi e proposte per l'occupazione dei disabili”, promosso dal Comitato paritetico di Controllo e di valutazione di Palazzo Pirelli. Intervengono, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il presidente della Commissione Attività produttive Gianmarco Senna, il vicepresidente del Comitato Marco Degli Angeli e il presidente del Comitato Barbara Mazzali.Palazzo Pirelli - Sala del Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 09.30)Il Consiglio Regionale della Lombardia organizza il convegno "De Signo - La cultura del design italiano prima e dopo Leonardo”.Palazzo Pirelli - Belvedere, via Fabio Filzi 22 (ore 10.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interviene alla Lectio Magistralis del ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti sulle prospettive dell'Università italiana nel contesto Europeo: 'Università e Ricerca: l'Italia e l'Europa del futuro'.Università eCampus, via Isimbardi, 10 - Novedrate/CO (ore 10.00)L'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo partecipa su delega del Presidente della Regione, alla ricorrenza del 245° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.Comando Provinciale Guardia di Finanza, via Pasubio, 6 Varese (ore 11.00)L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa a un convegno sulla sicurezza stradale dei motociclisti.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N1, Sala Solesin (ore 14.30)Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e l'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, l’assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo partecipano alla celebrazione della VII edizione speciale del 'Premio Giorgio Ambrosoli'.Piccolo Teatro - sala Grassi, via Rovello, 2 (ore 17.00) (segue) (Rem)