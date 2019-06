Business news: Brasile, Petrobras prolunga contratto d'affitto per nave della norvegese Dof

- La società norvegese Dof ha firmato un accordo con la compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras per l'estensione del contratto di affitto per un altro anno di una nave modello Ahts per la movimentazione di ancoraggi, traino e operazioni di supporto logistico per le piattaforme petrolifere. Il nuovo accordo si riferisce all'imbarcazione Skandi Botafogo. L'estensione del contratto diventa valida a partire da questo mese. La nave Skandi Botafogo è stata costruita nel 2006 dal cantiere Vard Niteroi, è lunga 80 metri, larga 18 metri e può ospitare 40 persone di equipaggio. Recentemente, la Dof aveva già annunciato un'estensione del contratto di affitto per un altro anno, sempre da parte di Petrobras, per la nave di Skandi Hav. La nave di supporto logistico è utilizzata dalla Petrobras dal 2009. (Res)