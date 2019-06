Governo: Ronzulli (FI), immobilismo al cubo. Ci mancavano solo divisioni M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bastava il dualismo tra Cinquestelle e Lega che ha segnato quest'anno di governo. Ci mancava pure quello tra una corrente dei Cinquestelle e l'altra, tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, con quest'ultimo che mette in discussione decisioni già prese come, per esempio, quella sulla Tav. È immobilismo al cubo. Intanto gli italiani aspettano risposte ai loro problemi, sentono parlare di flat tax mentre al Ministero dell'Economia girano simulazioni sugli effetti devastanti del prossimo - inevitabile - aumento dell'Iva". Così Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, su Facebook. (Ren)