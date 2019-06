Cannabis: Centinaio su infiorescenze, disponibile a parlarne ma non per scopi ludico ricreativi illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricoltura, Gian Marco Centinaio, a margine della sua visita all’Ipprodromo di San Siro a Milano, ha risposto a chi gli ha chiesto se ci fossero interventi in programma sullo sblocco della situazione delle infiorescenze della canapa, chiesto a gran voce ieri da produttori e commercianti della canapa legale. “Abbiamo iniziato a lavorarci nei giorni scorsi, è arrivata una lettera dal ministero della salute, l’ho passato ai miei uffici, vogliamo cercare di capire cosa si può fare anche perché poi voglio evitare che da un passo si passi immediatamente a quello successivo - ha replicato Centinaio - Se serve per utilizzare la canapa per fare di tutto va bene, se serve per permettere a qualcuno di mettere la canapa dentro a delle sigarette, anche no”. A chi gli riferisce dell’indotto e dei posti di lavoro legati all’industria della canapa legale, il ministro risponde: “In passato la canapa veniva usata per un sacco di cose, dall’abbigliamento alla cosmesi, quindi se serve a quello ben venga, io non ho problemi sono disponibile a parlarne immediatamente - ha concluso Centinaio - Se però poi la scusa di fare i saponi o le magliette di canapa ci porta invece a dover dare una risposta a chi vuole utilizzare la canapa per scopi ludico ricreativi non legali allora no”.(Rem)