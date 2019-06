Mauritania: presidenziali, polizia antisommossa a Nouakchott in vista dell'annuncio dei risultati

- Le autorità della Mauritania hanno dispiegato la polizia in assetto antisommossa nella capitale Nouakchott in vista dell'annuncio dei risultati delle elezioni presidenziali tenute ieri nel paese. Il ministro della Difesa uscente ed esponente del partito di governo Unione per la Repubblica (Upr), generale Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, ha ottenuto il 51,95 per cento dei voti dopo il conteggio del 97,69 per cento delle schede (3.772 seggi elettorali su 3.861). Salvo clamorosi colpi di scena, questo risultato consente a Ghazouani - ex capo di stato maggiore, conosciuto per la prossimità politica e per l’amicizia personale che lo lega al presidente uscente Mohammed Ould Abdelaziz - di essere eletto al primo turno e di saltare il ballottaggio del 6 luglio. (segue) (Res)