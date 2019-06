Mauritania: presidenziali, polizia antisommossa a Nouakchott in vista dell'annuncio dei risultati (2)

- Le unità della gendarmeria hanno disperso alcuni manifestanti che hanno protestato contro i risultati, mentre il conteggio delle schede non è ancora ufficialmente terminato. La Commissione elettorale nazionale indipendente, che ha pubblicato i dati, ha più volte invitato elettori e candidati ad aspettare la fine dello spoglio, ma un cambio di scenario appare altamente improbabilmente e la forbice con gli altri candidati è troppo ampia per essere colmata. I dimostranti hanno eretto barricate dando alle fiamme degli pneumatici in alcuni quartieri della capitale. Diversi candidati dell'opposizione hanno denunciato presunti brogli elettorali. Ghazouani, da parte sua, si è già autoproclamato vincitore delle consiult. (Res)