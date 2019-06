Flat tax: Salvini, si farà e varrà almeno 15 miliardi

- "La flat tax si farà", lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervistato da SkyTg24 a Milano Maittima, aggiungendo che "varrà almeno 15 miliardi" e che i soldi "sono stati già trovati". "Non è un capriccio della Lega diminuire le tasse alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori. E' l'unico modo - ha precisato Salvini - per far ripartire questo Paese. A Bruxelles si mettano l'anima in pace: nel 2020 non tutti, ma tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni". (Ren)