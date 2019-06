Olimpiadi 2026: Centinaio, faccio il tifo per la candidatura, questi eventi sono marketing territoriale per l’Italia

- Il ministro delle Politiche agricole e del Turismo, Gian Marco Centinaio, a margine della sua visita all’Ipprodromo di San Siro a Milano, è tornato a parlare di Olimpiadi, alla vigilia della decisione a Losanna da parte del Cio per la prossima sede dei giochi invernali nel 2026. “Domani alle 18 spero che Milano, Cortina e la Valtellina diventino i prossimi ospitanti delle Olimpiadi - ha ribadito Centinaio - Fin dall’inizio sono sempre stato favorevole perché gli eventi, culturali o sportivi, servono non solamente a riempire gli stadi, come dice qualcuno, ma come marketing territoriale per far parlare del nostro paese in giro per il mondo”. “La gente si ricorda di chi vince, non del secondo, quindi la gente nei prossimi anni si ricorderà dell’Italia perché, speriamo, avrà vinto la sfida per ospitare le Olimpiadi. - ha concluso Centinaio - Tutto l’impegno che c’è stato da parte delle amministrazioni, delle regioni, delle associazioni che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto, io tifo per loro”. (Rem)