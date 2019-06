Roma: Piccolo(Pd), strade dissestate scuole inagibili, 77 mln di euro bloccati e cantieri fermi

- "Ancora una volta le associazioni di categoria tornano a bacchettare la sindaca Raggi per i fondi bloccati e non spesi destinati ad interventi ed opere pubbliche. Strade dissestate, segnaletica irriconoscibile, marciapiedi impraticabili, scuole che cadono letteralmente a pezzi e il Campidoglio non riesce a spendere un euro di quelli disponibili. Siamo la capitale delle emergenze". È quanto dichiara in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Roma è sempre più in balia dell'incompetenza - aggiunge - solo così si possono spiegare gli appalti bloccati per un ammontare complessivo di oltre 77 milioni di euro. Risorse ferme che potrebbero costituire un piccolo volano economico per le imprese capitoline e - aggiunge - avviare almeno in parte una manutenzione delle infrastrutture non più rinviabile. L'amministrazione M5s dopo tre anni di governo è rimasta ancora agli annunci mentre iniziano a scorrere i titoli di coda di una consiliatura che i romani vorrebbero al più presto archiviare". (Com)