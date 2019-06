Rifiuti Roma: Ama, prosegue lavoro operatori ecologici, attivo anche oggi tmb Rocca Cencia

- "Proseguono le attività di pulizia sul territorio della città di Roma. Squadre di operatori ecologici Ama, con l’ausilio di attrezzature e mezzi idonei (bob-cat, veicoli con cassa a ragno, ecc.), sono impegnati per risolvere i disagi in alcune aree dove, a macchia di leopardo, sono tuttora presenti rifiuti depositati intorno alle postazione di cassonetti". Lo comunica in una nota Ama. "A supporto delle attività di raccolta, anche oggi, domenica - aggiunge - il tmb aziendale di Rocca Cencia è stato attivo per garantire il trattamento dello stock di indifferenziato. Mezzi compattatori addetti alla raccolta, dotati di dispositivi ad hoc, provvedono anche a svolgere operazioni di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici. Da lunedì scorso, sono circa 10mila i contenitori igienizzati. Le piattaforme della filiera della raccolta differenziata, in particolare carta e cartone, hanno garantito l’apertura per ricevere materiali anche in questa giornata festiva. Nella situazione contingente attuale, Ama rinnova ancora una volta l’appello a tutti i cittadini a ridurre il più possibile la produzione di rifiuti indifferenziati, a utilizzare esclusivamente i contenitori con disponibilità di capienza e, soprattutto, a non abbandonare mai i sacchetti dei rifiuti in terra. E’ fondamentale separare i rifiuti tra le mura domestiche, conferendoli poi nei cassonetti/contenitori per i materiali riciclabili. Il rispetto scrupoloso delle buone pratiche della raccolta differenziata contribuisce, infatti, a far crescere ulteriormente la differenziata (oltre 46 per cento ad aprile) e a migliorare il decoro urbano".(Com)