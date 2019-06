Filippine: presidente Duterte "preoccupato" per ritardo negoziati Asean su Codice di condotta marittimo (2)

- Sul caso, il presidente filippino è stato duramente contestato dai suoi detrattori per aver sminuito l'accaduto come "un piccolo incidente marittimo", oltre che per aver concordato un'indagine congiunta fra Manila e Pechino, poi bocciata dal suo proprio governo. Secondo il portavoce Panelo, le dichiarazioni fatte da Duterte al vertice Asean testimoniano invece dell'indipendenza del presidente, che "non si preoccupa e non teme alcun paese straniero". L'ufficio della presidenza ha ribadito che il capo dello Stato si è detto "fiducioso nel formulare in termini chiari e inequivocabili la posizione delle Filippine per quanto riguarda i suoi interessi". Duterte ha inoltre ringraziato il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, per l'intervento della nave vietnamita, dicendo che "l'atto di gentilezza e compassione" fatto nei confronti dei pescatori filippini "sarà sempre ricordato dalle Filippine e dai suoi abitanti". Da quando Duterte è salito al potere nel 2016, i legami tra Filippine e Cina si sono rafforzati. (Fim)