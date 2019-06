Algeria: 12 manifestanti in carcere per aver sventolato la bandiera berbera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici persone sono state trattenute in custodia cautelare oggi dal procuratore della corte di Sidi M'hamed, in Algeria, per aver sventolato la bandiera berbera Amazigh - emblema rosso su spesse strisce orizzontali gialle, blu e verdi - durante le ultime manifestazioni di protesta venerdì 21 giugno. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva “Ennahar”, queste persone sono state arrestate venerdì e devono rispondere dell'accusa di “attentato all'unità nazionale”. Il capo di Stato maggiore dell'Esercito popolare nazionale e viceministro della Difesa, generale Ahmed Gaid Salah, aveva avvertito la scorsa settimana che “mostrare bandiere di minoranze alle manifestazioni pone un problema delicato e fa presagire tentativi d’infiltrazione”. Il generale aveva ribadito di aver dato ordini in merito per intervenire e di fermare questo fenomeno, riferendosi all'uso delle bandiere berbere in molte manifestazioni che si svolgono nel paese. (segue) (Ala)