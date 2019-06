Algeria: 12 manifestanti in carcere per aver sventolato la bandiera berbera (2)

- Il quotidiano algerino “El Watan”, vicino al movimento di protesta che dal 22 febbraio scorso riempie ogni martedì e venerdì le piazze del paese, aveva definito “inquietanti” le parole del viceministro della Difesa relative all'utilizzo delle bandiere nelle manifestazioni. “L'Algeria ha una sola bandiera, per la quale milioni di persone sono caduti come martiri. Un emblema unico - aveva aggiunto il capo di Stato maggiore - che rappresenta il simbolo della sovranità dell'Algeria, la sua indipendenza, la sua integrità territoriale e la sua unità popolare”. Centinaia di migliaia di algerini sono scesi in piazza ad Algeri venerdì 21 giugno per l'ennesima protesta contro il sistema che ha governato il paese negli ultimi decenni, noto con il termine “le Pouvoir”. Questi sviluppi avvengono dopo che il presidente della Repubblica pro-tempore Abdelkader Bensalah ha annunciato il prolungamento del proprio mandato fino alle prossime elezioni presidenziali (in una data ancora da definirsi). Il Consiglio costituzionale ha decretato l’impossibilità di tenere il voto il prossimo 4 luglio, come stabilito precedentemente dallo stesso Bensalah. (Ala)