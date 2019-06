Tpl Roma: De Priamo (Fd'I), già denunciata promiscuità campo rom e rimessa Atac, Raggi sgomberi insediamento

- "Sul campo rom nel quadrante Magliana avevamo già denunciato il problema della sua presenza quando con la presidente di Fd'I ci recammo diversi mesi e mesi fa per effettuare un sopralluogo proprio all'interno del deposito Atac dove è avvenuto l'incendio al bus. Incendio che sembrerebbe causato da un uomo proveniente dal campo nomadi lì vicino. Come Fd'I evidenziammo l'assurda promiscuità della vicinanza del deposito Atac con l'insediamento abusivo. La sindaca Raggi provveda a sgomberare il campo e smetta di accampare strategie sulla chiusura dei villaggi, ad oggi il fallimento è evidente a tutti".È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio.(Com)