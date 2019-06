Governo: Gelmini (FI), Cdp e aziende stato no tappabuchi suoi disastri

- "Allarme Cdp e aziende di Stato: non dovrebbero essere mai coinvolte per fare da tappabuchi ai disastri economici del governo. Si rischia di ridurle in carrozzoni al servizio della politica e perdiamo anche ultimo briciolo di credibilità, redditività ed efficienza che ci è rimasto". Così in un tweet Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. (Ren)