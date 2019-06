Sport: Centinaio, faremo legge di riforma del settore dell’ippica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio, a margine della sua visita all’ipprodromo di San Siro a Milano ha dichiarato: “Come Ministero faremo una legge di riforma di settore, da un anno lavoriamo su tematiche basilari del settore che ha tantissime aspettative. C’è la voglia di riportare all’attenzione pubblica questo momento importante di sport, di mondanità. Bisogna ricreare quei momenti mondani e di società che ci sono in altri stati, come Inghilterra, Francia, Svezia, USA”. “L’ippica è importantissima per il territorio, per un fatto di cultura, tradizione, e valorizzazione delle nostre origini ma è anche il futuro del nostro Paese, deve tornare ad essere un’alternativa a sport tradizionali, come il calcio”. A chi gli chiede se l’ippodromo di Milano possa essere un modello, il ministro risponde: “Assolutamente si, sono convinto che in Italia ci siano degli ippodromi di qualità, abbiamo portato avanti un lavoro per far sì che gli ippodromi diventino un luogo d’aggregazione e se si riescono a portare avanti azioni come queste, da parte mia massima disponibilità - ha concluso Centinaio - Abbiamo visto l’esempio dell’ippodromo di Merano, di alto livello qualitativo, dove vengono fatti eventi importanti che hanno coinvolto la collettività dell’Alto Adige”. (Rem)