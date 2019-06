Roma: Raggi, proseguono controlli vigili nei luoghi movida. Elevate 20mila euro di multe a locali, 400 sanzioni per eccesso velocità

- "Anche questo week end controlli e verifiche da parte della Polizia locale di Roma Capitale soprattutto nelle zone della movida cittadina, per garantire che il diritto di migliaia di giovani a divertirsi non penalizzi quello dei residenti e la sicurezza. I vigili hanno effettuato 3.800 controlli nelle zone di Trastevere, rione Monti, Eur, San Lorenzo, Ostiense, Colle Oppio, Piazza Bologna, piazzale delle Provincie e le zone limitrofe la stazione Termini, per verificare il rispetto dell’ordinanza antialcol, delle norme di viabilità e combattere i casi di abusivismo commerciale. Hanno elevato multe per circa 20.000 euro nei confronti di locali e attività commerciali, rimosso 120 veicoli che intralciavano la circolazione e accertato oltre 500 violazioni al codice della strada. 400 sono state invece le sanzioni per eccesso di velocità". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Durante le verifiche è stata scoperta una discoteca abusiva - spiega il sindaco - allestita senza autorizzazione all’interno di un bar: il titolare è stato sanzionato e denunciato per somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito. Inoltre una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza e multata per oltre 5.000 euro: il giovane non solo è risultato ubriaco, ma era anche senza patente non avendola mai conseguita. Questo pomeriggio la Polizia locale è intervenuta anche per multare alcuni turisti che hanno fatto il bagno in alcune fontane del centro storico. Per il cittadino ucraino che è entrato nella Barcaccia e per le 7 persone di nazionalità tedesca, inglese, francese e indiana che si sono bagnate nelle vasche del Vittoriano è scattata la sanzione prevista di 450 euro. Ringrazio gli agenti per l’impegno e il lavoro svolto al servizio di tutti, cittadini e turisti. Svago e divertimento devono sempre coniugarsi con il rispetto delle regole e della sicurezza. (Rer)