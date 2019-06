Roma: Meloni (FdI), basta degrado. Campi rom vanno sgomberati immediatamente

- "Un mese fa sono stata insieme ad alcuni rappresentanti di Fratelli d'Italia in via Candoni a Roma alla rimessa Atac, l'azienda di trasporto della Capitale, per denunciare la situazione di estremo degrado del campo rom accanto alla rimessa. I gravissimi fatti di questa notte ci danno purtroppo ragione: un occupante del campo rom ha scavalcato la recinzione della rimessa e ha dato fuoco a un autobus parcheggiato. Tutto ripreso dalle telecamere interne della sicurezza di Atac. Basta degrado e insicurezza. Basta con le zone franche, i campi rom vanno sgomberati tutti immediatamente". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (Ren)