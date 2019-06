Cile: fuoriuscita di zolfo nel Tarapacà, governo dichiara stato di emergenza chimica

- Il governo del Cile ha dichiarato lo stato di "emergenza chimica" dopo aver rilevato la fuoriuscita incontrollata di zolfo da una fabbrica di Alto Hospicio, nella regione settentrionale di Tarapacà, colpita venerdì da un incendio. Lo riferiscono i media locali, precisando che l'incendio ha coinvolto oltre 100 persone. Benché in un primo momento le autorità sanitarie non avessero emesso allerte e l'incendio fosse stato ben controllato dai vigili del fuoco, le numerose segnalazioni degli abitanti hanno portato il ministero della Salute a pubblicare una nota ufficiale, in cui si raccomanda ai locali di rimanere in casa, e si parla di una "nuvola tossica". Quest'ultima potrebbe dissolversi rapidamente se le condizioni metereologiche saranno favorevoli. Secondo il comandante dei Vigili del fuoco di Iquique, Jorge Medina, il fumo che attualmente copre l'area è dovuto alle sostanze utilizzate per estinguere l'incendio e a prodotti di decomposizione dello zolfo. Dopo l'incendio, almeno 111 persone sono state accettate nelle strutture sanitarie per problemi respiratori e bruciore agli occhi. Nessuno di loro è in stato grave.(Abu)