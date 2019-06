Sanità: D'Amato, basta pressappochismo, in Molise ortopedici da Lazio

- "Basta pressappochismo. Forse il ministro Trenta non sa che, su sollecitazione del ministero della Salute, in Molise sono andati gli ortopedici del servizio sanitario del Lazio ed in particolare dall'ospedale San Giovanni. Lo abbiamo fatto volentieri in un corretto spirito di collaborazione tra le Regioni. Non è possibile che ogni volta che vi sono dei problemi vengono chiamati in causa i militari, prima per le buche di Roma, ora per le carenze di organico. La strada maestra deve essere quella di tornare a investire sul Servizio sanitario pubblico". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'amato. (Com)