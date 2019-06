Genzano: Leodori, Infiorata sia patrimonio immateriale Unesco

- "Sosterrò in ogni modo la candidatura dell'infiorata di Genzano a Patrimonio Immateriale dell'Unesco. Vanto e orgoglio per il Lazio e tutto il Paese, la sua iscrizione contribuirebbe a dare visibilità al territorio, così come è stato per il trasporto della Macchina di Santa Rosa, iscritta nel 2013 all’interno delle Feste delle Grandi Macchine a Spalla". Lo ha detto, in una nota, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, nel corso della cerimonia di inaugurazione della 241esima edizione dell'Infiorata di Genzano che si è tenuta oggi presso la Sala consiliare del Comune. "Penso che sia maturo il momento per avviare questa procedura - ha aggiunto - con la partecipazione attiva della comunità di Genzano e il sostegno delle istituzioni, regionali e nazionali".(Com)