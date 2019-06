Roma: papa Francesco arriva a Casal Bertone tra l'entusiasmo e gli applausi dei fedeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande entusiasmo ha accolto l'arrivo di Papa Francesco a Casal Bertone per la celebrazione del Corpus Domini. Nonostante il caldo, piazza di Santa Maria Consolatrice è gremita di migliaia di fedeli. Giunto sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Consolatrice, per presiedere la celebrazione eucaristica, nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, il Santo Padre è stato salutato dalla folla di fedeli presenti in piazza e disposta lungo le transenne. Dalle finestre dei palazzi antistanti la parrocchia, bandiere giallo-bianche del Vaticano colorano il quartiere romano, alla periferie est della capitale. Tanti i ragazzi e bambini con indosso la maglietta e cappellino "Casal Bertone". Al termine della Messa si svolgerà la processione con il Santissimo Sacramento nelle strade della zona, che sarà guidata dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Un percorso lungo via di Casal Bertone, via di Portonaccio e via Latino Silvio, fino al campo della Pro Roma Calcio, proprio accanto a Casa Serena, struttura di accoglienza per senza fissa dimora dei Missionari della Carità, dove papa Francesco impartirà la benedizione eucaristica.(xcol2)