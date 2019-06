Roma: papa Francesco a Casal Bertone, "triste che si maledica e si insulti con facilità, non lasciamoci contagiare da arroganza"

- "È triste vedere con quanta facilità oggi si maledice, si disprezza, si insulta: presi da troppa frenesia, non ci si contiene e si sfoga rabbia su tutto e tutti. Spesso purtroppo chi grida di più e più forte, chi è più arrabbiato sembra avere ragione e raccogliere consenso". Lo ha detto papa Francesco durante l'omelia nella messa celebrata sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Consolatrice nel quartiere di Casal Bertone a Roma, in occasione del Corpus Domini. "Non lasciamoci contagiare dall'arroganza - ha aggiunto Francesco - Non lasciamoci invadere dall'amarezza".(xcol2)