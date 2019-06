Turchia: elezioni Istanbul, primi risultati indicano vittoria Imamoglu con 53,7 per cento

- I primi risultati non ufficiali mostrano che Ekrem Imamoglu, il candidato del Partito repubblicano popolare (Chp, principale forza dell’opposizione in Turchia) ha vinto la ripetizione delle elezioni municipali di Istanbul con il 53,7 per cento dei voti. Imamoglu avrebbe così battuto il rivale Binali Yildirim, ex premier e presidente del parlamento, candidato del partito di governo Giustizia e sviluppo (Akp) che si sarebbe fermato al 45,3 per cento. Questo risultato contribuisce "al processo democratico in Turchia", ha detto il candidato del Chp, ringraziando "i cittadini di Istanbul per aver protetto la centenaria tradizione democratica" del paese. Yildirim, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale turca “Anadolu”, si sarebbe già congratulato con Imamoglu per la vittoria. (Tua)