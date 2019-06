India: autorità respingono rapporto Usa su mancato rispetto minoranze

- Il governo dell'India ha contestato le critiche formulate in un rapporto del dipartimento di Stato statunitense sul mancato rispetto delle minoranze religiose del paese. In una nota rilanciata dai media locali, il portavoce del ministero degli Esteri Raveesh Kumar sottolinea che "l'India è orgogliosa delle sue credenziali secolari, del suo status democratico e della sua società pluralista", affermando "l'impegno di lunga data" che le autorità di Nuova Delhi hanno assunto per difendere "la tolleranza e l'inclusione". Nel rapporto, Washington afferma che alcuni funzionari membri del partito del primo ministro Narendra Modi, il partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (Bjp), hanno tenuto "discorsi infuocati" contro le minoranze religiose. Le dichiarazioni di Nuova Delhi cadono a pochi giorni dalla visita che il segretario di Stato Usa Mike Pompeo farà in India dal prossimo martedì. (segue) (Inn)