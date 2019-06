Tpl Roma: Angelucci (Pd), oggi bus in fiamme e flop appalto nuovi mezzi. Fallimento M5s è completo

- "Un’altra domenica di fuoco in tutti i sensi per il trasporto di Roma. Tra le fiamme, questa mattina al capolinea del bus 80 e il flop del maxi appalto per la fornitura di nuovi mezzi slittatto ancora una volta, che altro può accadere? Il fallimento del M5s a Roma è completo. Cittadini e dipendenti Atac umiliati tutti giorni da una gestione scellerata dei trasporti senza che nessuno dica una parola. Un disastro senza fine. Ora basta. Fate gli scatoloni". Lo dichiara in una nota Mariano Angelucci vice segretario Pd Roma.(Com)