Roma: De Priamo (Fd'I), già denunciato iniziative illegali dentro la Sapienza. Presenteremo interrogazione, Raggi intervenga

- "Come Fratelli d'Italia abbiamo già denunciato le diverse iniziative illegali – tra cui il cosiddetto 'Teppa Fest' - e i party abusivi all'interno della città universitaria. Eventi che vengono effettuati contro ogni divieto su musica e alcol, zero autorizzazioni e nessun scontrino fiscale mentre gli affari dei soliti antagonisti - in barba alle regole – si gonfiano con bevande, cibi, gadget e spaccio di fumo, come evidenziato più volte dalla stampa. Ieri sera è andata in scena l'ennesima notte illegale e purtroppo finita in tragedia". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Un giovane, infatti - aggiunge - per entrare al rave abusivo si è ferito gravemente mentre scavalcava il muro di cinta per perdere la vita. A quanto pare le denunce del rettore e le inchieste della Procura non hanno fermato i festini abusivi, la morte del giovane – ai cui familiari va la nostra solidarietà – conferma la pericolosità party illegali. Come Fd'I presenteremo un'interrogazione per chiedere all'amministrazione capitolina di intervenire per ripristinare le regole e vietare che avvengano altri rave illegali all'interno de La Sapienza".(Com)