Roma: papa Francesco a Casal Bertone, città soffre degrado e abbandono, tutti devono mettersi in gioco per aiutare

- "Nella nostra città affamata di amore e di cura, che soffre di degrado e abbandono, davanti a tanti anziani soli, a famiglie in difficoltà, a giovani che stentano a guadagnarsi il pane e ad alimentare i sogni, tutti devono mettersi in gioco, contro il 'mi spiace, ma non mi riguarda', contro il 'non ho tempo, non posso, non è affare mio' ". Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia nella messa celebrata sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Consolatrice nel quartiere di Casal Bertone a Roma, in occasione del Corpus Domini. "Il Signore - ha aggiunto il Papa - ti dice: 'tu stesso dà ' loro da mangiare'. E il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non lo tieni per te e se lo metti in gioco. L'amore fa grandi cose con le piccole cose e l'Eucaristia - ha concluso - ce lo insegna". (xcol2)