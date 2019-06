Cipro: ambasciatore Kenezevos, questione provocazioni turche riguarda tutta l’Europa

- L'atteggiamento provocatorio della Turchia nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro è una questione che riguarda l'Europa nel suo insieme. Lo ha detto l'ambasciatore di Cipro in Grecia Kyriacos Kenevezos all'emittente di Stato di Atene “Ert”. Le decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio Affari generali dell'Ue che prevedono misure mirate contro la Turchia sono "decisioni molto importanti e forse senza precedenti", ha detto Kenevezos. L’ambasciatore ha sottolineato che Cipro sta compiendo ogni sforzo possibile per porre fine alle violazioni del diritto internazionale da parte della Turchia e sembra che l'Ue abbia compreso che "la violazione dei diritti sovrani di uno dei suoi Stati membri non riguarda solo Cipro, ma l'Europa stessa”. (segue) (Gra)