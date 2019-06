Cipro: ambasciatore Kenezevos, questione provocazioni turche riguarda tutta l’Europa (2)

- Kenevezos ha anche fatto riferimento ai programmi di cooperazione bilaterale e trilaterale di Cipro che promuovono la sicurezza e la stabilità nella regione. "Il problema di Cipro è in prima linea nell'agenda, ma ci stiamo anche muovendo verso una direzione positiva e positiva per le questioni di politica estera", ha affermato. Al contrario, ha aggiunto l’ambasciatore, la Turchia è isolata nella regione, in quanto viola costantemente la legge internazionale e mostrando la sua forza militare. "La Repubblica di Cipro affronta la politica internazionale in modo pacifico e con serietà, determinazione e assertività sulla base dei principi del diritto internazionale", ha dichiarto l'ambasciatore cipriota, sottolineando l'importanza della cooperazione continua, sistematica e durevole tra la Grecia e Cipro. (Gra)