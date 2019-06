Cdp: Bernini (FI), non è bancomat del Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo, alla ricerca di risorse per evitare la procedura d'infrazione, ha chiesto alla Cassa depositi e prestiti un extra dividendo da quasi un miliardo di euro dopo la maxi cedola da 1,3 miliardi staccata a maggio al Tesoro. Il presidente Palermo ha detto che in questo momento difficile siamo chiamati tutti a un senso di responsabilità verso il Paese, e non fa una piega. Ma forse, per uguale senso di responsabilità, sarebbe anche utile ricordare che Cdp gestisce il risparmio di milioni di persone e che non può essere sistematicamente usata dal governo come bancomat". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.(Ren)